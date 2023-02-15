Самозанятые смогут оформлять ипотеку на улучшенных условиях Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Улучшены условия программы жилищного кредитования для самозанятых. Максимальная сумма средств увеличена в 1,5 раза, а требования к возрасту заемщика смягчены. По сообщению ВТБ, новой программе банка отсутствует надбавка к ставке и другие ограничения в случае получения кредита без подтверждения дохода. Условия ипотеки стали идентичными параметрам для клиентов, работающих по найму.

Существенно улучшить условия жилищного кредитования для самозанятых стало возможным благодаря переходу банка на новый кредитный конвейер, который впервые в России основан на микросервисной платформе с применением продвинутой аналитики. Срок рассмотрения таких заявок сократился до трех минут.

- В последнее время мы наблюдаем стремительный рост числа самозанятых в стране. По подсчетам экспертов, сегодня порядка 6,5 млн россиян работают на себя, а к концу 2023 года этот показатель может увеличиться в среднем на 20%. Зачастую самозанятым не всегда комфортно подтверждать свой доход при получении кредита, и большинство банков вынуждены предлагать для них повышенные ставки. Переход на новые IT-системы позволил улучшить условия ипотеки для клиентов, получающих финансирование без подтверждения дохода, – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Как отмечают эксперты, возможность получения ипотеки на улучшенных условиях – это еще один серьезный аргумент для тех, кто до сих пор раздумывает об официальном оформлении своей деятельности и переходе в статус самозанятого.