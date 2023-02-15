Самым популярным подарком к 14 февраля стали беспроводные наушники

Фото: предоставлено МегаФон

Долгое время самым популярным подарком на День всех влюбленных были смартфоны, но в этом году все изменилось. Эксперты отмечают, что сейчас мужчины и женщины чаще дарят друг другу беспроводные наушники и умные колонки. При этом мужчины в этом году оказались более экономными при выборе подарков – их средний чек был на 5% ниже, чем у женщин.

Кроме того, в этом году женщины стали чаще выбирать в подарок гаджеты – их доля среди покупателей в предпраздничный день выросла с 13 до 30%.

Продажи в интернет-магазине МегаФона выросли накануне 14 февраля на 20%. На самый популярный подарок в этом году – беспроводные наушники – пришлось более половины всех покупок.

Изменились предпочтения и среди марок смартфонов. Если год назад наиболее желаемым среди мужчин и женщин был Apple, то в этом году покупатели стали выбирать более доступные модели от Honor, JBL и Xiaomi. Американский бренд занял лишь четвёртую строчку.

На втором месте в списке популярных подарков умные колонки. Хитом продаж стала Яндекс. Станция. Мужчины отдавали предпочтение преимущественно моделям «Макс» и «2», в то время как женщины выбирали версию «Мини».

Замыкают рейтинг топ-3 технологичных подарков умные часы. Здесь по-прежнему лидируют различные модели Apple Watch, на которые пришлось около 80% продаж. Также по сравнению с 2022 году покупатели стали гораздо реже приобретать на подарок ноутбуки.