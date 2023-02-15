В Ростовской области более 300 сотрудников атомной станции внесены в базу постоянных доноров крови

Фото: предоставлено Ростовской АЭС

В Волгодонске 330 сотрудников Ростовской АЭС являются постоянными донорами станции переливания крови. Это 15 процентов от общего количества активных доноров, сообщил главный врач Волгодонского филиала областной станции переливания крови Владимир Криволапов.

По словам директора атомной станции Андрея Сальникова, это высокая миссия, делясь свой кровью, спасать жизни, протягивать руку помощи тому, кто в ней остро нуждается.

- Я искренне благодарен донорам, работающим на нашем предприятии, за человеческую позицию и внутренние убеждения, за гуманизм и приверженность главным жизненным ценностям. Большое количество активных доноров среди работников - это показатель того, что сотрудники атомной станции - приверженцы здорового образа жизни, - прокомментировал Андрей Сальников.

Фото: предоставлено Ростовской АЭС

«Волонтеры в донорстве» - одно из важных направлении добровольчества энергетиков. И во многом именно благодаря деятельности волонтеров донорское движение получило новый импульс к развитию. Мероприятия, связанные с развитием корпоративного донорства, на АЭС инициирует и проводит Организация молодых атомщиков.

Отметим, что в прошлом году по инициативе атомщиков на станции прошли две донорские акции «Неделя донора», они к тому же стали участниками организации Национального Дня донора крови в России. В 2023 году работа продолжается, и в начале весны запланирована очередная акция.