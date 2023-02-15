Ростовчане стали чаще выбирать безналичные платежи при покупке товаров и услуг Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Объем безналичных платежей клиентов в Ростовской области в 2022 году превысил 150 млрд рублей, сообщили в Сбере. Это на 10% больше, чем годом ранее.

Самым популярным средством дистанционной оплаты стало мобильное приложение. С его помощью за прошлый год было совершено 77% платежей.

Большинство безналичных платежей совершались для оплаты коммунальных услуг — 50,3 млрд рублей, образовательных услуг — 6,8 млрд рублей. Сумма бюджетных платежей составила 7,3 млрд рублей. Средний чек вырос на 13% и составил 5 тысяч рублей.

— С каждым годом мы отмечаем все большую популярность безналичных платежей среди жителей региона. Пять лет назад только 30% клиентов совершали безналичную оплату, сегодня активных пользователей почти 90%. В одно касание сейчас можно оплатить проезд, школьное питание ребенка, перечислять деньги за ЖКУ и совершить другие рутинные платежи, — прокомментировал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов.

Он отметил, что банк продолжает активно внедрять новые безналичные технологии, несмотря на уход иностранных кошельков.

Также особенно заметно выросла доля безналичных платежей в розничной торговле. Дистанционные каналы обслуживания все чаще выбирают продовольственные рынки и организации из сферы услуг. По сообщению банка, терминалы установлены в 55 тыс. торговых точках Ростовской области.