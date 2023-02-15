Донским школам подарили 100 книг «Гражданин Ростова-на-Дону»

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Библиотеки школ г. Ростова-на-Дону получили в дар 100 книг «Гражданин Ростова-на-Дону». Книга содержит 30 историй известных ростовчан, которые внесли большой вклад в развитие города, прославили его не только в пределах России, но и за рубежом.

Она была издана в прошлом году журналом «Нация» при поддержке банка «Центр-инвест» к 30-летнему юбилею банка. Главной задачей проекта было создать увлекательное краеведение, чтобы знакомство с судьбами героев заставляло читателя переживать, а также давало представление о другой эпохе в сравнении с современной жизнью.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

- Большое спасибо за переданные в школы материалы, я уверена, что они будут хорошим подспорьем учителям. Сегодня уделяется значительное внимание историческому просвещению школьников. Знание истории страны начинается с истории улицы, на которой вырос ребенок, истории школы и семьи, рассказанной простым, живым и понятным языком, — прокомментировала начальник управления образования Ростова-на-Дону Виктория Чернышова.

Как отметила председатель Правления банка Лидия Симонова, банк готов продолжать реализацию образовательного проекта и в год науки и наставничества. В планах специалистов представить аудитории новый актуальный материал для знакомства и изучения родного края.