Сериал о страшном серийном убийце за первую неделю набрал более 500 тыс. просмотров Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Первая серия детективного триллера «Фишер» (18+), которая вышла 8 февраля, всего за неделю в видеосервисе Wink набрала более 500 тыс. просмотров. Это лучший старт проекта из линейки Wink Originals за все время ее существования.

«Фишер» - это сериал о самом страшном серийном убийце позднего СССР. Он создан компанией Art Pictures Vision совместно со «Студией 812» по заказу «НМГ Студии». Шоураннеры проекта: Сергей Кальварский и Наталья Капустина, режиссеры-постановщики — Любовь Львова и Сергей Тарамаев.

По сюжету, в районе правительственных дач на Рублевском шоссе кто-то жестоко пытает и убивает подростков. Искать маньяка экстренно вызван из Ростова-на-Дону следователь Евгений Боков (Иван Янковский). Ему придется работать вместе с представителем Генпрокуратуры Валерием Козыревым (Александр Яценко) и молодой сотрудницей местного ОВД Натальей Добровольской (Саша Бортич). Они начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них.

- Высокий интерес к «Фишеру» объясняется сразу несколькими причинами. Это правдивая история — сценарий написан после изучения томов уголовного дела и допросов. Авторы детально воссоздают атмосферу советского общества второй половины 1980-х, достоверно показывают злодеяния убийцы, и вместе с тем психологически точно передают ощущение иррационального зла, которое отравляет все вокруг. В целом, это яркое высказывание о силе зла и борьбе с ним, — отметил директор по контенту видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала Александр Косарим.

Новые серии «Фишера» выходят в Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») по средам.

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