Косметологи из Крыма разработали и отправляют на передовую бьюти-боксы с «сухим» душем

Сначала косметологи использовали синтепон, а после нашли идеальный вариант - агроткань дорнит. Фото: Личный архив героя публикации

5 тысяч армейских бьюти-боксов с сухим душем передали крымские косметологи при поддержке волонтеров бойцам в зону проведения спецоперации. Об этом рассказали наши коллеги из «КП — Крым».

Крымские косметологи Екатерина Куксова и Наталья Киселева изобрели так называемый армейский «сухой» душ. И только в декабре отправили на передовую почти 5 тысяч моющих комплектов. А теперь их изобретением заинтересовались крупные российские компании.

Для гигиенической процедуры достаточно смочить губку в 50 мл воды и несколько раз сжать до образования пены, натереть тело и вытереться сухим одноразовым полотенцем. Средство смывания не требует. По словам косметологов, один комплект может заменить полноценное купание: он хорошо справляется с грязью, машинным маслом, бактериями, увлажняет и имеет в составе противовоспалительные вещества.

Женщины несколько месяцев разрабатывали универсальное средство гигиены для бойцов и подглядели идею в натовских пайках, которыми снабжается украинская армия. Опыты проводили в косметологическом кабинете, тестировали продукт на себе и родных.

В сентябре Екатерина и Наталья отправили на передовую первую партию бьюти-боксов, оплатив все расходные материалы. К ноябрю подключились волонтерские организации: был создан телеграм-канал, через который собираются деньги на армейские наборы. Изобретенный крымскими косметологами сухой душ понравился бойцам и полевым врачам, поэтому скоро к производству подключатся и другие регионы.

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