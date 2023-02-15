В полиции Карачаево-Черкессии прокомментировали видео с разломом земли у аула

Оказалось, что видео - не фейк, но снято в другой стране. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кадры разверзшейся земли в горной местности, где в трещину сорвались машины, активно распространяют в соцсетях. Пользователи уверяют друг друга, что дорогу буквально порвало в 27 километрах от Черкесска, у аула Кумыш. Так ли это на самом деле, наши коллеги из «КП — Ставрополь» узнали в пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

По словам представителей правоохранительных органов, никакой официальной информации о ЧП в пригороде Черкесска от местных властей или аварийных служб в ведомство не поступало.

- Информация не соответствует действительности. У нас в регионе нет такого происшествия, - прокомментировали в пресс-службе.

Оказалось, что кто-то посчитал, что кадры последствий недавнего землетрясения в Турции, были сняты в России. Изначально видео появилось в крупном блогер-сообществе о науке, и автор уточнил, что на кадрах — результат одного из оползней в сельской местности в Турции.

Напомним, два мощных землетрясения — магнитудой 7,4 и 7,7 балла — сотрясли Турцию и территорию еще нескольких государств. После было несколько толчков магнитудой в пять баллов. Сейсмологи предупреждают, что это был не последний толчок. А общее количество жертв этого природного катаклизма насчитывает 35 тысяч человек.

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