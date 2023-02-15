Запуск нового проекта «Семейный банк» объединит финансовые услуги для всей семьи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начинает свою работу новый формат обслуживания на базе карточных продуктов, по сообщению банка ВТБ. Проект «Семейный банк» реализуется в рамках стратегической инициативы «Семейный капитал» и объединит повседневные продукты и услуги для всей семьи. В ближайшие два года в рамках программы в целом запланирован выпуск более 500 тысяч дополнительных карт, которые клиенты смогут оформить для своих близких. Члены семьи смогут управлять картой, совершать регулярные платежи и переводы, в том числе с помощью Системы быстрых платежей в пределах установленного лимита.

Отдельный набор сервисов банк разработал для семей с детьми. В мобильном приложении появится свой доступ для юных пользователей, что на практике поможет изучить основы финансовой грамотности. При этом несовершеннолетние смогут пользоваться только определенным функционалом, исключающим доступ к любым кредитным продуктам.

В течение двух лет список сервисов в рамках программы расширится. По сообщению банка, уже в третьем квартале пользователям будет доступен единый кредитный лимит для основных и дополнительных кредитных карт.

- Российские банки выступают одним из драйверов социальной политики государства. Для нас адресная помощь семьям стала приоритетной задачей. В прошлом году мы запустили стратегическую инициативу «Семейный капитал», в рамках которой планомерно развиваем собственные инструменты поддержки семей. Одним из ключевых элементов этой стратегии станет проект «Семейный банк». Это не просто финансовый инструмент или набор отдельных сервисов, а прежде всего, поддержка членов семьи и взаимопомощь в различных жизненных ситуациях для дополнительной уверенности и безопасности, – отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Проект будет развиваться с опорой на карты национальной платежной системы «МИР». Стратегическая инициатива будет предусматривать комплексное обслуживание клиентов, финансовые и государственные сервисы на любом жизненном этапе развития семьи: от рождения ребенка до сопровождения финансовых вопросов в пенсионном возрасте.