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НовостиОбщество15 февраля 2023 13:59

Запуск нового проекта «Семейный банк» объединит финансовые услуги для всей семьи

Программа будет предусматривать комплексное обслуживание каждого члена семьи
Наталья ВЕСНИНА
Запуск нового проекта «Семейный банк» объединит финансовые услуги для всей семьи

Запуск нового проекта «Семейный банк» объединит финансовые услуги для всей семьи

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начинает свою работу новый формат обслуживания на базе карточных продуктов, по сообщению банка ВТБ. Проект «Семейный банк» реализуется в рамках стратегической инициативы «Семейный капитал» и объединит повседневные продукты и услуги для всей семьи. В ближайшие два года в рамках программы в целом запланирован выпуск более 500 тысяч дополнительных карт, которые клиенты смогут оформить для своих близких. Члены семьи смогут управлять картой, совершать регулярные платежи и переводы, в том числе с помощью Системы быстрых платежей в пределах установленного лимита.

Отдельный набор сервисов банк разработал для семей с детьми. В мобильном приложении появится свой доступ для юных пользователей, что на практике поможет изучить основы финансовой грамотности. При этом несовершеннолетние смогут пользоваться только определенным функционалом, исключающим доступ к любым кредитным продуктам.

В течение двух лет список сервисов в рамках программы расширится. По сообщению банка, уже в третьем квартале пользователям будет доступен единый кредитный лимит для основных и дополнительных кредитных карт.

- Российские банки выступают одним из драйверов социальной политики государства. Для нас адресная помощь семьям стала приоритетной задачей. В прошлом году мы запустили стратегическую инициативу «Семейный капитал», в рамках которой планомерно развиваем собственные инструменты поддержки семей. Одним из ключевых элементов этой стратегии станет проект «Семейный банк». Это не просто финансовый инструмент или набор отдельных сервисов, а прежде всего, поддержка членов семьи и взаимопомощь в различных жизненных ситуациях для дополнительной уверенности и безопасности, – отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Проект будет развиваться с опорой на карты национальной платежной системы «МИР». Стратегическая инициатива будет предусматривать комплексное обслуживание клиентов, финансовые и государственные сервисы на любом жизненном этапе развития семьи: от рождения ребенка до сопровождения финансовых вопросов в пенсионном возрасте.