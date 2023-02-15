За изнасилование 13-летней соседки жителя Кубани осудили на 17 лет тюрьмы

Девочка боялась угрозы убийством и молчала еще десять месяцев. Фото: Артем КИЛЬКИН

На Кубани за изнасилование 13-летней девочки осужден 36-летний местный житель. Об этом сообщает «КП — Кубань» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Как было выяснено во время следствия и установлено судом, все происходило с октября 2020 по январь 2021 года.

- Мужчина - знакомый матери малолетней - совершил в отношении нее преступления против половой неприкосновенности, - прокомментировали Следственном управлении СК по Краснодарскому краю.

Судом установлено, что в январе 2021 года мужчина изнасиловал девочку и угрожал ей убийством, если она сообщит об этом семье. Школьница рассказала все родным лишь в октябре того же года. А те обратились в полицию.

Во время судебного заседания тогда еще обвиняемый не признавал своей вины. Уточняется, что до этого инцидента он несколько раз отвечал перед законом за имущественные преступления.

Несмотря на отрицание вины, суд признал мужчину виновным и назначил наказание — 17 лет лишения свободы в колонии особого режима и ограничение свободы на два года после тюремного срока.

Приговор в законную силу еще не вступил, и осужденный в праве его обжаловать.

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