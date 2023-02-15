В Ростовской области почтили память погибших воинов-интернационалистов

Имена и подвиги погибших бойцов забыты на донской земле. Фото: сайт правительства Ростовской области

15 февраля на площади Защитников Отечества в Ростове-на-Дону почтили память воинов-интернационалистов, погибших при выполнении служебного долга. Торжественная церемония была приурочена к 34-летию вывода советских войск из Афганистана, сообщают власти.

Память героев почтили их боевые товарищи, родные, юнармейцы, студенты, а также представители правительства и городской администрации.

- Афганская война - одна из самых продолжительных военных кампаний современности. В боевых действиях принимали участие свыше 8 тысяч солдат и офицеров из Ростовской области. К сожалению, многим из них это стоило жизни. Наша общая задача - сделать так, чтобы имена и подвиги погибших бойцов не были забыты, - прокомментировал заместитель губернатора Вадим Артемов.

Напомним, 15 февраля 1989 года советские войска вывели из Афганистана. Через этот конфликт прошли более полумиллиона советских военных. Не вернулись домой 257 жителей Дона, семь человек пропали без вести, 396 получили ранения, 174 стали инвалидами.

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Торжественная церемония состоялась на Театральной площади (подробности)