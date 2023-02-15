Власти Ростовской области рассказали об уровне безработицы в регионе

В 2022 году массовых увольнений удалось избежать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области власти рассказали о ситуации на рынке труда в регионе. Информация появилась на сайте правительства Ростовской области.

Так, в регионе не исключают резкий скачок уровня безработицы из-за санкций Запада. Причиной может стать отложенное влияние введенных ограничений.

Согласно статистике, в 2022 году массовых увольнений удалось избежать, а экономика Ростовской области выстояла непростой период. Также специалисты наоборот зафиксировали минимальный уровень безработных граждан - всего 0,5%.

- Достигнув своего исторического минимума, показатели рынка труда в 2023 года могут и измениться. В зависимости от внешних факторов, влияющих на рынок труда, колебания могут составить от 0,5% до 1% и больше, – поделился начальник управления государственной службы занятости населения региона Сергей Григорян.

Отметим, что сейчас власти занимаются разработкой мер для стабилизации ситуации на рынке труда.

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