В Ростове на Социалистической нашли 25 древних захоронений

Все найденные экспонаты пополнят музеи донской столицы. Фото: в комитете по охране объектов культурного наследия Ростовской области

В Ростове-на-Дону, на улице Социалистической, нашли 25 древних захоронений. Об этом сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Ростовской области 15 февраля.

Специалисты поделились, что раскопки проводились в месте, где ранее располагался грунтовый некрополь Ростовского городища. Ценные археологические находки помогут узнать, как жили люди на территории Нижнего Дона в первые века нашей эры.

- Несмотря на сильнейшее антропогенное воздействие – многолетнюю плотную городскую застройку со срезкой грунта, обустройством промышленных объектов и подвалов зданий, большим количеством разновременных водопроводных траншей и коллекторов, археологическая наука пополнилась ценным материалом о населении, – сообщили в комитете.

В ходе раскопок ученые также обнаружили множество предметов, которые относятся к истории Ростова XIX века и первой половины XX. Все экспонаты пополнят музеи донской столицы.

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(Подробности)