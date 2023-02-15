В Ростове при резком торможении автобуса пострадал 48-летний пассажир

В результате резкого торможения один из пассажиров не удержался и упал Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону при резком торможении автобуса пострадал 48-летний пассажир. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось 15 февраля около 14 часов.

По информации ведомства, 48-летний водитель автобуса № 40 двигался по проспекту Шолохова. Он не выдержал безопасное расстояние и, чтобы не врезаться в другое авто, резко затормозил. В результате чего, упал один из пассажиров автобуса.

- В результате ДТП 48-летнему пассажиру оказана медицинская помощь. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, – сообщили в ведомстве.

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