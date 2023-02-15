В Ростове разыскивают 80-летнюю пенсионерку

Пенсионерка может нуждаться в медицинской помощи. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове-на-Дону без вести пропала 80-летняя пенсионерка. Об этом сообщили в поисково спасательном отряле "ЛизаАлерт".

Светлана Махарадзе (Кузнецова) вышла из дома 15 февраля, после чего связь с ней оборвалась. Пенсионерка не отвечает на звонки и смс-сообщения. Взволнованные родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Поисковики прочесывают все улицы города в поисках пропавшей.

Рост пенсионерки – около 170 сантиметров. У нее худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза.

В день пропажи она была одета в черное пальто с капюшоном, того же цвета ботинки и серая шапка.

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(Подробности)