В Ростове следователи возбудили уголовное дело по факту отравления горожан боксами правильного питания

Во время проверки кафе было обнаружено множество нарушений. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону следователи завели уголовное дело по факту массового отравления людей боксами правильного питания. Об этом 15 февраля сообщили в СУ СК по Ростовской области.

По результатам проверки правоохранители возбудили дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

- Сейчас по уголовному делу выполняются необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – сообщили в ведомстве.

Напомним, что ростовчане заказывали боксы с правильным питанием из заведения на проспекте Коммунистическом. После еды многие обратились в больницу с жалобами на плохое самочувствие. Медики выявили у порядка 50 пациентов отравление. Также во время проверки кафе было обнаружено множество нарушений.

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