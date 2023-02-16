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НовостиОбщество16 февраля 2023 4:37

В Ростове 16 февраля ожидается небольшой снег с дождем и мороз

Столбики термометров опустятся до -7 градусов
Лейла МИРИШОВА
Порывы ветра достигнут 8 метров в секунду.

Порывы ветра достигнут 8 метров в секунду.

Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону синоптики прогнозируют небольшой снег с дождем и мороз. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

В четверг, 16 февраля, в городе ожидается переменная облачность. Утром и днем столбики термометров покажут -7...-5 градусов. Ближе к вечеру синоптики прогнозируют небольшой снег с дождем, а температура воздуха составит -3...-5 градусов. Порывы ветра достигнут 8 метров в секунду.

Отметим, что водителям при неблагоприятных погодных условиях стоит быть внимательнее на дорогах.

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