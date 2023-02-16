В Ростовской области осудили бывшего сотрудника профучилища за служебный подлог

В отношении мужчины возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Верхнедонском районе осудили бывшего сотрудника профучилища за служебный подлог. Об этом "КП – Ростов-на-Дону" сообщили в местной прокуратуре.

По информации ведомства, 54-летний сотрудник с 18 мая по 10 августа 2021 года изготавливал фиктивные справки об успеваемости студентов. Отметим, что в обязанности мужчины входила подготовка молодых поваров. Однако он решил облегчить себе задачу и просто составлял поддельные документы об успешном освоении образовательной программы и отличной посещаемости.

- Он подписывал документы у директора образовательного учреждения, не подозревающего о преступном умысле подчиненного. Затем передавал их в ГКУ РО ЦЗН Верхнедонского района для зачисления и выплаты состоящим на учете безработным стипендий, а также дальнейшего получения заработной платы за группу № 9 «Повар», – уточнили в прокуратуре.

Горе-преподаватель решил отказаться и от проведения ГИА. Он снова изготовил фиктивный протокол и сдал начальству. Студенты в конце обучения получили свидетельство об освоении профессии "Повар", но так ничего и не узнали. Обманным путем мужчина смог заработать порядка 40 тысяч рублей. Вскоре о его махинациях узнали правоохранители и возбудили уголовное дело по статье " Служебный подлог".

Суд назначил ему наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы.

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