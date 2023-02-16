В Ростове полиция опровергла данные о заминированных кошельках на улицах

неизвестные начали распространять в мессенджерах и соцсетях информацию о заминированных кошельках Фото: Даниил ОПАРИН

В Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов опровергли информацию о заминированных кошельках на улицах города. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Отметим, что неизвестные начали распространять в мессенджерах и соцсетях информацию о заминированных кошельках.

Эта информация является ложной. Стоит тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения, — отметили в полиции.

Администраторов в городских сообществах попросили не публиковать непроверенную информацию и не пугать жителей.

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