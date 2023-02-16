Рейс Ростов - Симферополь будут выполнять с 27 апреля до 1 октября
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Из Ростова-на-Дону впервые запустят прямые поезда в Крым. Информацию об этом опубликовал перевозчик, компания «Гранд Сервис Экспресс».
Так, первый рейс Ростов - Симферополь будут выполнять с 27 апреля до 1 октября по графику через день. Второй рейс по тому же маршруту должен курсировать с 3 мая по 27 сентября с периодичностью один раз в неделю: по средам - из Симферополя, по четвергам - из донской столицы.
Дополнительные составы решили назначить из-за большого количества туристов. Благодаря нововведениям люди смогут с большим комфортом садиться в вагоны на станциях отправления.
- При формировании маршрутной сети на лето 2023 года постарались максимально полно учесть потребности пассажиров, - подчеркивает перевозчик в информационном сообщении.
Добавим, сейчас из разных городов России в Крым назначены 7 круглогодичных, 10 сезонных поездов в Крым и три группы беспересадочных вагонов. Еще четыре поезда свяжут города полуострова с Москвой, два - с Санкт-Петербургом и 11 - с регионами материковой части страны.
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