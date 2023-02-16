В Ростовской области услуги порядка тысячи региональных и муниципальных организаций жители могут оплачивать онлайн Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Теперь клиенты банка смогут оплачивать онлайн через приложение услуги порядка тысячи региональных и муниципальных организаций. Так, не выходя из дома, в любое время суток можно осуществлять платежи за коммунальные услуги, услуги детских садов, школ и прочие бытовые потребности. Стоит отметить, что комиссия за оплату услуг сферы образования и ЖКХ не взимается.

- Банк нацелен на активное увеличение количества услуг, которые жители области могут оплатить дистанционно и в любое удобное время. Это повысит максимальную доступность наших финансовых услуг для всех категорий граждан. В текущем году мы планируем продолжить значительно расширять перечень партнеров для проведения клиентами привычных платежей в онлайн-каналах и совершенствовать возможности сервиса, - прокомментировал управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев.