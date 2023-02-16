В Азове водитель «ВАЗ-21043» сбил на «зебре» двоих 12-летних мальчиков

Несчастный случай зарегистрировали вечером на улице Кондаурова. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Азове 32-летний водитель «ВАЗ-21043» сбил двоих 12-летних мальчиков. После этого детям потребовалась медицинская помощь. Сейчас пострадавшие уже находятся дома, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

По данным ведомства, несчастный случай произошел вечером 15 февраля на улице Кондаурова. Машина наехала на детей прямо на нерегулируемой «зебре».

Первыми произошедшее зафиксировали автоинспекторы. Теперь в обстоятельствах начали разбираться сотрудники полиции. Водителям напоминают: около пешеходных переходов всегда нужно снижать скорость движения, а также проявлять предельную внимательность и осторожность.

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