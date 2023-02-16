В школу Ставропольского края производитель из Ростовской области поставлял поддельное молоко

Выпуск молочной продукции проходил без лабораторных исследований. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школу Ставропольского края производитель из Ростовской области поставлял некачественное молоко. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

По информации ведомства, в результате проверки предприятия сотрудники выявили множественные нарушения ветеринарного законодательства. Также выпуск молочной продукции проходил без лабораторных исследований. На месте не было даже необходимого оборудования для производства продуктов.

В ведомстве уточнили, что сотрудники донского предприятия готовили фиктивную документацию о производстве 4 тонн молочки и отгрузке больше 16 тонн продукции.

Однако самой продукции на предприятии не обнаружили. Так, восемь деклараций о соответствии на молочку признали недействительными. В отношении предпринимателя составили протоколы об административных правонарушениях.

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