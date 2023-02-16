В Ростовской области водитель под градусом устроил ДТП, скрываясь от инспекторов ДПС

Водитель не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Фото: управление МВД России по РО

В Ростовской области песчанокопский лихач получил 5 суток ареста и 100 часов обязательных работ после пьяного заезда по пересеченной местности и попытки скрыться от сотрудников ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по донскому региону.

Как пояснили в ведомстве, нарушителя на иномарке заметили в черте Сальска. Он хаотично менял траекторию движения и плохо контролировал ситуацию на дороге. Правоохранители через громкоговоритель потребовали, чтобы водитель остановился, но этого не произошло. Мужчина только прибавил газ.

Стражи бросились в погоню. Через некоторое время мужчина за рулем легковушки не справился с управлением и врезался в ограждение на въезде в село Песчанокопское.

На этом все могло бы закончиться, но гонщик не планировал сдаваться и поехал дальше. Тогда один из инспекторов выстрелил в воздух. Вероятно, водитель в этот момент испугался, потому что почти сразу остановил транспорт.

Во время задержания выяснилось, что хулиганил на дороге выпивший 45-летний мужчина, которого еще в сентябре лишили прав за пьяное вождение. После этого на имя нарушителя составили протоколы сразу по пяти административным статьям. По ним утвердили наказание в виде 5 суток ареста и 100 часов обязательных работ.

Также в отношении мужчины завели дело по статье 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).

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