Стилист назвала ростовчанам идеальный цвет костюма для успешного собеседования

В фаворитах у работодателей - синий цвет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ростовчанам назвали идеальный вариант одежды для собеседования на работу. Стилист Евгения Гудошина в интервью NEWS.ru рассказала, что лучше всего надеть синий костюм, поскольку он ассоциируется у людей с системой, четкостью и спокойствием. Сделать акцент на надежности и стабильности поможет коричневый, а умение работать в команде — зеленый.

- Коралловый, розовый, сливочный можно выбрать, если работа предполагает постоянное общение, — они производят располагающее впечатление и создадут образ специалиста, к которому будут тянуться люди, - инструктирует стилист и советует быть осторожнее с яркими цветами. - Если рекрутер будет в плохом настроении, красный свитер или пиджак только усугубит ситуацию.

Но и желтый и даже оранжевый, по словам эксперта по стилю, надеть на собеседование можно, только если речь идет о работе, связанной с подрастающим поколением, потому что они ассоциируются с детством.

- По фасону выбирайте одежду с четкой линией плеч - это создаст впечатление человека, на которого можно положиться. Лучшее решение — пиджак или жакет. Под него надевают рубашку, блузку, тонкий трикотаж или футболку, - рекомендует Евгения Гудошина. - Но если на вас будет лишь футболка, сложится впечатление, что вы несерьезно относитесь к потенциальной работе. Расслабленный стиль допустим только в креативной среде. Кроссовки — светлые или темные на белой подошве - с костюмом можно надеть, если в офисе нет дресс-кода и компания частная.

Свитер с джинсами на собеседование тоже сгодятся, если не претендуете на руководящую должность. Свитер лучше выбрать из гладкого трикотажа и темный, без рисунка.

А жарким ростовским летом женщинам допустимо надеть даже бермуды — удлиненные шорты со стрелками, но обувь с открытым носком не выбирать — максимум показать пятку, советует стилист. Мужчинам летом тяжелее — рубашки с коротким рукавом на собеседование не стоит надевать даже в +40.

- В ней вы будете выглядеть как школьник, - предупреждает собеседница.

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