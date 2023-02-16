В Таганроге под суд пойдут двое бывших полицейских за вымогательство

Предварительные слушания состоятся 21 февраля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге будут судить двух бывших полицейских за вымогательство. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда 16 февраля.

По информации ведомства, два сотрудника полиции отдела № 2 по городу предстанут перед судом за вымогательство и получении взятки в размере 30 тысяч рублей. За эту сумму они должны "оставаться в стороне" в пользу взяткодателя, который совершил преступление с группой лиц.

Предварительные слушания в суде состоятся 21 февраля.

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(Подробности)