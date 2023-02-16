Медик назвала ростовчанам причины развития фиброза внутренних органов

Заболевание может проявиться после хирургического вмешательства, травмы, облучения или перенесенной инфекции. Фото: Александр ГЛУЗ

Фиброз — разрастающаяся соединительная ткань с рубцами — может поражать любые органы, рассказала в интервью NEWS.ru пульмонолог Татьяна Бобровская. Врач объяснила, что заболевание чаще поражает легкие, печень, почки и сердце. Происходит это после операций, инфекционных заболеваний, облучения и травм.

- Причины: инфекции, вирусы, аллергия, облучение, травмы, хирургическое вмешательство, воспалительный процесс, а также определенные генетические и неинфекционные заболевания. Например, жировая болезнь печени может привести к ее фиброзным изменениям, — перечислила пульмонолог.

Медик отметила, что скорость разрастания фиброза зависит от возраста человека, его генетических особенностей и скорости выздоровления, так как при восстановлении ткани органа замещаются соединительной.

- Фиброз не опасен для жизни, если это локальный и маленький участок и не нарушает функцию органа, - подчеркивает доктор. - Если мы говорим об обширном фиброзе, то это прямая угроза жизни, так как нарушается работа функций органов. Полностью его вылечить нельзя, но в онкологию и туберкулез фиброз не переходит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Терапевт назвал ростовчанам закуску, вызывающую долгое и тяжелое похмелье

Сладкую закуску организму вместе с алкоголем слишком тяжело переработать (подробнее)