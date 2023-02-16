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НовостиОбщество16 февраля 2023 13:53

Стала известна дата выхода нового сериала Федора Бондарчука

Зрителям покажут настоящую жизнь представителей актерской профессии
РЯШНОВА Ольга
Зрителям покажут настоящую жизнь представителей актерской профессии

Зрителям покажут настоящую жизнь представителей актерской профессии

Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Стало известно, когда выйдет новый сериал Федора Бондарчука «Актрисы» от «НМГ Студии» и «Плюс студии». Премьера драмеди по сценарию Паулины Андреевой состоится 30 марта 2023 года в онлайн-кинотеатрах Wink и «Кинопоиск».

Производством картины занимаются «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва, а также команда первого сериала Фёдора Бондарчука «Псих». В проекте приняли участие оператор-постановщик Юрий Никогосов, композитор Игорь Вдовин и другие. Сцены картины снимали в Москве и Подмосковье, а также в МХТ имени Чехова.

Основной постер

Тизер-ролик

Сериал разрушает представления о беззаботной жизни актеров. Авторы показывают нам, как представители творческой профессии сталкиваются с трудностями, какие у них страхи и желания. Как в этом деле тот, кто вчера был всем, завтра может стать никем. Зритель проследит судьбу героев во времени: десять серий будут поделены на три акта, между которыми проходят по три года.

Главные роли в сериале исполнят Светлана Ходченкова, Елена Николаева, Полина Пушкарук, Сергей Гилев, Алексей Макаров, Роман Евдокимов, Анна Невская, Ольга Макеева и Павел Попов.

Продюсер Валерий Тодоровский называет сценарий Паулины Андреевой выдающимся. А Режиссер Федор Бондарчук загорелся работой.

— И вот сегодня я, затаив дыхание, жду каждую новую серию, которая выходит из монтажной. Мне эта работа принесла много радости. Вскоре настанет пора волноваться — как примет зритель этот очень честный, личный, мастерски сделанный фильм, — прокомментировал Тодоровский.

Автор сценария и шоураннер Паулина Андреева признается, что начинать разрабатывать идею фильма об актерском мастерстве было страшно — «идея была настолько на поверхности». Однако в итоге получилась история, которая рассказывает не только о ремесле и жизни актеров.

— На мой взгляд, исследование профессиональных деформаций, желаний, страхов актеров в «Актрисах» оказалось шире, чем только о них. В сериале три акта: 2014, 2017, 2020 годы — и благодаря такой структуре изменение контекста, в котором живут одни и те же герои, становится очевиднее и шире, взлеты и падения — ярче. Это сериал и об уже ушедшем времени в том числе.

По словам режиссера Фёдора Бондарчука, в его карьере еще не было настолько сложносочиненного проекта.

— 19 действующих лиц, разные и созданные в уникальной стилистике временные периоды — с первой половины 2010-х и до конца десятилетия. Три акта. Это сложнейший смысловой пазл, который мы соединяли вместе с командой, которая работала над «Психом». Конечно же, в этом кино мы препарируем не только героев и их обстоятельства, но и себя самих, — считает режиссер.

— Когда мы работали над сериалом «Псих», все думали: такое волшебство больше не повторится. И как хорошо, что мы ошибались. Оно повторилось на съемочной площадке сериала «Актрисы». Конечно, сам материал направлял нас: было важно рассказать правду о профессии честно и с любовью. И ни в коем случае не критиковать никого, все мы, в конце концов, часть одной индустрии. Мы хотели поделиться наблюдениями, рассказать о том, что видели, о том, что переживаем, — говорит Алексей Киселёв, шоураннер и продюсер «Студии Видеопрокат».

Еще один приятный сюрприз для зрителей — роль директора театра исполнит Лолита Милявская. Ранее ее имя не было заявлено в актерском составе проекта, но позже фото Милявской появилось на постере фильма. Звезда сообщила, что была счастлива принять предложение и сыграть узнаваемую, но глубокую роль.

— Моя героиня прекрасна, потому что она, как миллионы состоявшихся в работе женщин, при этом с «типичной» для этой категории «дополнением» — женатым любовником, которому служит и которого продвигает. Можете сказать, что все предсказуемо? А нет, потому что сценарий Паулины Андреевой, в которую я влюблена не только как в актрису, но и как в женщину! Я восхищаюсь всеми ее талантами! Кстати, после съемок я Фёдора Сергеевича называю только по отчеству. А ведь раньше обращалась просто по имени. Он Мастер! — высказалась Милявская.

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