Стала известна дата выхода нового сериала Федора Бондарчука

Зрителям покажут настоящую жизнь представителей актерской профессии Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Стало известно, когда выйдет новый сериал Федора Бондарчука «Актрисы» от «НМГ Студии» и «Плюс студии». Премьера драмеди по сценарию Паулины Андреевой состоится 30 марта 2023 года в онлайн-кинотеатрах Wink и «Кинопоиск».

Производством картины занимаются «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва, а также команда первого сериала Фёдора Бондарчука «Псих». В проекте приняли участие оператор-постановщик Юрий Никогосов, композитор Игорь Вдовин и другие. Сцены картины снимали в Москве и Подмосковье, а также в МХТ имени Чехова.

Основной постер

Тизер-ролик

Сериал разрушает представления о беззаботной жизни актеров. Авторы показывают нам, как представители творческой профессии сталкиваются с трудностями, какие у них страхи и желания. Как в этом деле тот, кто вчера был всем, завтра может стать никем. Зритель проследит судьбу героев во времени: десять серий будут поделены на три акта, между которыми проходят по три года.

Главные роли в сериале исполнят Светлана Ходченкова, Елена Николаева, Полина Пушкарук, Сергей Гилев, Алексей Макаров, Роман Евдокимов, Анна Невская, Ольга Макеева и Павел Попов.

Продюсер Валерий Тодоровский называет сценарий Паулины Андреевой выдающимся. А Режиссер Федор Бондарчук загорелся работой.

— И вот сегодня я, затаив дыхание, жду каждую новую серию, которая выходит из монтажной. Мне эта работа принесла много радости. Вскоре настанет пора волноваться — как примет зритель этот очень честный, личный, мастерски сделанный фильм, — прокомментировал Тодоровский.

Автор сценария и шоураннер Паулина Андреева признается, что начинать разрабатывать идею фильма об актерском мастерстве было страшно — «идея была настолько на поверхности». Однако в итоге получилась история, которая рассказывает не только о ремесле и жизни актеров.

— На мой взгляд, исследование профессиональных деформаций, желаний, страхов актеров в «Актрисах» оказалось шире, чем только о них. В сериале три акта: 2014, 2017, 2020 годы — и благодаря такой структуре изменение контекста, в котором живут одни и те же герои, становится очевиднее и шире, взлеты и падения — ярче. Это сериал и об уже ушедшем времени в том числе.

По словам режиссера Фёдора Бондарчука, в его карьере еще не было настолько сложносочиненного проекта.

— 19 действующих лиц, разные и созданные в уникальной стилистике временные периоды — с первой половины 2010-х и до конца десятилетия. Три акта. Это сложнейший смысловой пазл, который мы соединяли вместе с командой, которая работала над «Психом». Конечно же, в этом кино мы препарируем не только героев и их обстоятельства, но и себя самих, — считает режиссер.

— Когда мы работали над сериалом «Псих», все думали: такое волшебство больше не повторится. И как хорошо, что мы ошибались. Оно повторилось на съемочной площадке сериала «Актрисы». Конечно, сам материал направлял нас: было важно рассказать правду о профессии честно и с любовью. И ни в коем случае не критиковать никого, все мы, в конце концов, часть одной индустрии. Мы хотели поделиться наблюдениями, рассказать о том, что видели, о том, что переживаем, — говорит Алексей Киселёв, шоураннер и продюсер «Студии Видеопрокат».

Еще один приятный сюрприз для зрителей — роль директора театра исполнит Лолита Милявская. Ранее ее имя не было заявлено в актерском составе проекта, но позже фото Милявской появилось на постере фильма. Звезда сообщила, что была счастлива принять предложение и сыграть узнаваемую, но глубокую роль.

— Моя героиня прекрасна, потому что она, как миллионы состоявшихся в работе женщин, при этом с «типичной» для этой категории «дополнением» — женатым любовником, которому служит и которого продвигает. Можете сказать, что все предсказуемо? А нет, потому что сценарий Паулины Андреевой, в которую я влюблена не только как в актрису, но и как в женщину! Я восхищаюсь всеми ее талантами! Кстати, после съемок я Фёдора Сергеевича называю только по отчеству. А ведь раньше обращалась просто по имени. Он Мастер! — высказалась Милявская.

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