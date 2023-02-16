Ростовчанам назвали три условия эффективной борьбы с финансовыми мошенниками

Три необходимых условия успешной борьбы с банковскими мошенниками Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Три необходимых условия успешной борьбы с банковскими мошенниками назвал заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик, выступая на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

- Это как борьба человечества с болезнями. Обе стороны эволюционируют непрерывно, - пояснил Вадим Кулик. - И сейчас мы на пороге изобретения «антибиотиков» - это поможет сдвинуть баланс в нашу сторону.

По его словам, в первую очередь нужно создать доверие между физлицом и организацией. Человек должен быть уверен, что позвонил именно в банк, а в банке должны понимать, что связались со своим клиентом. Также необходимым Вадим Кулик считает сделать привычным для клиентов именно безопасный способ общения. Этому способствует Единая биометрическая система и портал Госуслуг. Важно создать базу доверенных телефонных номеров, чтобы человек знал, кто ему звонит. И решить вопрос ответственности за доставку информации, ведь сейчас операторы связи ее не несут.

Второе условие борьбы с финансовыми мошенниками - это безопасность обмена данными в онлайне. Речь идет о системе, куда вносятся нужные сведения, чтобы ML-модели сразу еще точнее отрабатывали и блокировали подозрительные активности. В этом случае у банка есть возможность блокировки, и по мнению эксперта, нужны лишь определённые изменения в законодательстве.

Третий компонент - образовательный: нужно помочь выстроить у людей недоверие к подозрительным способам воздействия на них.

В любом случае, успешно бороться с мошенниками можно лишь за счет выстраивания защищенных технологий, уверен эксперт.

Добавим, по данным банка, в 2022 году было зафиксировано почти в 4 раза больше финансовых атак, чем годом ранее. При этом более 22 млрд рублей своих клиентов удалось сберечь. В текущем году эксперты банка не ожидают кардинальных перемен в основных мошеннических схемах. Прогнозируется рост количества звонков злоумышленников через мессенджеры и социальные сети, а также активное использование для хищений оплат через СБП по QR-коду.