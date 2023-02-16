Жителя Ростовской области заподозрили в истязании сына, ребенок голодал и терпел побои

Подозреваемого уже взяли под стражу, сейчас он ждет судебных слушаний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области 33-летнего мужчину заподозрили в истязании ребенка. Материалы этого уголовного дела уже передали в суд, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по донскому региону.

- Задержанный обвиняется по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), а также по части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание в отношении несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии и в материальной и иной зависимости от виновного»), - уточнили в ведомстве.

По данным следствия, отец издевался над собственным сыном в течение шести лет, с 2016 по сентябрь 2022 года. Он бил мальчика руками и различными предметами, лишал его питания и нарушал режим дня.

Сейчас ребенку 12 лет, он находится у биологической матери. Известно, что женщина ничего не знала о страданиях мальчика, потому что жила отдельно.

Добавим, подозреваемый в истязаниях родитель уже находится под стражей. Если его признают виновным, суд может отправить его в тюрьму на срок до 7 лет.

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Предположительно, посылку отправил мужчина, который ранее подавал заявление на развод (подробности)