В Ростове нашли пропавшую 80-летнюю пенсионерку живой

Пенсионерку удалось найти поздним вечером 15 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону нашли пропавшую 80-летнюю женщину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Пенсионерка вышла из дома 15 февраля, после чего связь с ней оборвалась. Родственники пытались найти женщину самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Они обратились за помощью к волонтерам и полиции. Поисковики прочесывали каждую улицу города. Пенсионерку удалось найти поздним вечером этого же дня.

Пожилую женщину доставили домой. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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