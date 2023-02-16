В 2023 году в Ростове-на-Дону ограничат проезд грузового транспорта

Благодаря проекту грузовики и фуры смогут быстрее добираться до строительных площадок. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году в Ростове введут ограничения для грузового транспорта. На территории города появится грузовой каркас. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

- В состав грузового каркаса войдут основные транспортные магистрали, с учетом обеспечения доступа на городские территории, где в рамках реализации мероприятий генерального плана требуется доступ грузового транспорта для обеспечения строительного производства, — поделился сити-менеджер.

Благодаря проекту грузовики и фуры смогут быстрее добираться до строительных площадок. Во втором квартале 2023 года специалисты займутся разработкой схемы движения транспорта. На эти цели выделят порядка 1,5 млн рублей из городского бюджета. Подрядчикам также предстоит установить видеокамеры для контроля движения, а также пункты весогабаритного контроля.

Кроме того, планируется ввести ограничения на въезд грузовиков на территорию Ростова. Запрет будет зависеть от времени суток, грузоподъемности и максимальной разрешенной массы грузовых транспортных средств. Также необходимо будет предоставить спецпропуск для проезда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

7,7 млрд рублей собираются потратить на обновление коммунальной инфраструктуры Ростовской области

Эту цифру озвучил глава региона Василий Голубев

(Подробности)