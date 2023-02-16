В Таганрог троллейбусы вернутся не раньше мая 2023 года

Запуск отложили на конец весны текущего года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге троллейбусы выйдут на дороги не раньше мая. Об этом сообщили на странице Таганрогского городского транспорта.

Отметим, что запуск общественного транспорта сначала переносился с осени 2022 года на середину зимы 2023 года. Сейчас запуск отложили на конец весны текущего года.

Сейчас ведутся работы по строительству и реконструкции тяговых подстанций ТП-1, ТП-4, ТП-9, ТП-11, ТП-12. Они осуществляют питание контактных сетей троллейбуса. Как только работы завершатся, то на городские дороги выйдут троллейбусы.

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(Подробности)