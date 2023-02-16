Более 1,7 тысячи полицейских в Ростовской области научились отражать атаки беспилотников

Для сотрудников правоохранительных органов устроили военные сборы. Фото: Александр БОЙКО

В Ростовской области более 1,7 тысячи полицейских изучили тактику противодействия беспилотникам. Об этом 16 февраля сообщил начальник регионального главка МВД Олег Агарков в ходе заседания донского парламента.

Для сотрудников правоохранительных органов устроили военные сборы. Помимо отражений атак БПЛА, полицейских обучили действиям при воздушно-химической атаке, правилам ведения радиообмена. Чтобы повысить навыки владения автоматическим оружием, увеличили количество проводимых стрельб.

Также сотрудники МВД прошли обучение «по отработке тактики совместных действий в составе малых групп». Их учили учили метать боевые гранаты, стрелять из автоматов, пулеметов и гранатометов.

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