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НовостиОбщество16 февраля 2023 18:49

Более 1,7 тысячи полицейских в Ростовской области научились отражать атаки беспилотников

Также правоохранители изучили правила ведения радиообмена и методику действий во время воздушно-химических атак
Лейла МИРИШОВА
Для сотрудников правоохранительных органов устроили военные сборы.

Для сотрудников правоохранительных органов устроили военные сборы.

Фото: Александр БОЙКО

В Ростовской области более 1,7 тысячи полицейских изучили тактику противодействия беспилотникам. Об этом 16 февраля сообщил начальник регионального главка МВД Олег Агарков в ходе заседания донского парламента.

Для сотрудников правоохранительных органов устроили военные сборы. Помимо отражений атак БПЛА, полицейских обучили действиям при воздушно-химической атаке, правилам ведения радиообмена. Чтобы повысить навыки владения автоматическим оружием, увеличили количество проводимых стрельб.

Также сотрудники МВД прошли обучение «по отработке тактики совместных действий в составе малых групп». Их учили учили метать боевые гранаты, стрелять из автоматов, пулеметов и гранатометов.

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