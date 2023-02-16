В Батайске в исправительную колонию пытались передать 12 мобильных телефонов

Все запрещенные предметы были спрятаны в кузове автобуса. Фото: ГУФСИН по Ростовской области

В Батайске в исправительную колонию №5 пытались передать 12 мобильных телефонов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

По информации ведомства, вечером 15 февраля на контрольно-пропускном пункте сотрудники режимного учреждения осматривали въезжающий автобус ПАЗ. Правоохранители нашли в кузове транспорта 12 мобильных телефонов, упакованных в пакеты. Кроме того, вместе с ними неизвестные пытались передать 4 сим-карты, медиа-плеер, 14 зарядок и 2 флеш карты.

Все запрещенные предметы сотрудники колонии изъяли. По данному факту проводится проверка, устанавливаются причастные лица.

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К этому моменту по факту случившегося уже завели уголовное дело

(Подробности)