В Ростовской области осудили пенсионерку за выращивание наркосодержащего растения и нападение на соседку

Когда об этом стало известно правоохранителям, они тут же наведались в гости к пожилой хуторянке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шолоховский районный суд Ростовской области вынес приговор 67-летней жительнице Верхнедонского района. Женщину признали виновной по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия" и "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, в особо крупном размере". Об этом сообщили "КП Ростов-на-Дону" в местной прокуратуре.

Летом 2022 года пенсионерка увидела, что на ее земельном участке выросло наркосодержащее растение. Женщина не растерялась и решила воспользоваться случаем. По версии следствия, она ухаживала за растениями: поливала водой, пропалывала и рыхлила почву, чтобы затем употребить.

Когда об этом стало известно правоохранителям, они тут же наведались в гости к пожилой хуторянке. Там они обнаружили более 450 кустов во дворе частного дома. Экспертиза показала, что в цветах содержится опиум.

Сама жительница Мещеряковского не согласна с такой интерпретацией. Она заявила, что не ухаживала за растением: он рос сам, а землю поливали дожди.

В ходе расследования правоохранители узнали об еще одном инциденте, ставшим поводом для уголовного дела. Оказалось, что в июле 2022 года пенсионерка ударила соседку садовыми граблями. Женщины некоторое время конфликтовали из-за межи между участками земли. Поэтому простое замечание обошлось соседке разбитой бровью.

Шолоховский районный суд приговорил ее к полутора годам 10 дней лишения свободы в колонии общего режима. Однако пенсионерка так и не признала себя виновной ни по одному из эпизодов. Приговор еще не вступил в законную силу, поэтому женщина может его обжаловать.

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(Подробности)