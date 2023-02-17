Появились подробности ДТП, в котором погиб актер фильма «Чебурашка»

Кадры с места автокатастрофы. Фото: МВД Краснодарского края.

На заснеженной трассе под Армавиром в ДТП погиб актер из Пятигорска, который играл в массовых сценах в фильме «Чебурашка» Андрей Беликов. Об этом сообщает издание «КП — Ставрополь». Вместе с ним в аварии не стало еще и фоторепортера Виктории Зотовой и ее мужа Михаила.

Издание сообщает, что 13 февраля компания возвращалась из Волгограда, где актер участвовал в реконструкции одного из сражений Великой Отечественной войны. Им оставалось проехать до дома немногим больше 150 км, но неподалеку от Армавира иномарку занесло на встречную полосу, и машина врезалась в «КамАЗ». Водитель и два пассажира погибли.

- В автокатастрофе погиб добрейший человек – один из самых, а может быть и самый человечный из всех, кого я когда-либо знал, - написал у себя в соцсети бывший участник группы «Ласковый май» Андрей Гуров.

Андрей Беликов был бригадиром актеров массовых сцен и не пропусках ни одного фильма, снятого в родных краях. У него остался сын Ярослав. Актер сыграл в фильмах «Чебурашка», «Хождение по мукам», «Любовь без размера», «Шифр», «Алекс Лютый» и в других лентах, а весной он собирался сниматься в очередном сезоне «Шифра».

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