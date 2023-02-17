Пострадавшая при падении самолета СУ-34 в Ейске шестилетняя девочка скончалась в больнице

Количество жертв трагедии выросло до 16. Фото: Виталий ТИМКИВ

В Краснодаре в больнице скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая при падении самолета СУ-34 на многоквартирный дом в Ейске. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Кубань».

В трагедии, случившейся 17 октября, погибли 15 человек. Во двор многоэтажки упал самолет, задев дом. Пилоты пытались увести бомбардировщик от жилого дома, а сами катапультировались лишь за 0,7 секунды до падения.

Теперь жертв трагедии стало 16. О гибели ребенка сообщил глава района Роман Бублик.

В тот вечер шестилетняя девочка находилась в квартире с отцом и девятилетним братом, бабушкой, они ждали маму с работы. Мальчик смог выскочить из квартиры, а сестру и бабушку вынесли спасатели.

Девочка так сильно пострадала, что мама смогла ее опознать по сережкам и нательному крестику. После ребенка отправили в Краснодар в крайне тяжелом состоянии после ожогов и отравления угарными газами. Несмотря на все усилия врачей, спустя четыре месяца девочки не стало.

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