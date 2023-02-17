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НовостиОбщество17 февраля 2023 4:43

Ростовчан на выходных ждет снег и плюсовая температура

Столбики термометров поднимутся до +3 градусов
Лейла МИРИШОВА
Утром в городе ожидается небольшой снег

Утром в городе ожидается небольшой снег

Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове на выходных ожидается снег и плюсовая температура. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

В субботу, 18 февраля, синоптики прогнозируют в городе пасмурную погоду. Утром в городе ожидается небольшой снег, а температура воздуха составит -7 градусов, а днем -8. Вечером в городе вновь пройдет снег с дождем, а столбики термометров покажут +2 градуса. Порывы ветра достигнут 11 метров в секунду.

В воскресенье, 19 февраля, погода будет аналогичной. В первой половине дня в городе пройдет снег с дождем. Днем ожидается плюсовая температура до +3 градусов. К вечеру снег закончится, а столбики термометров опустятся до +2. Скорость ветра составит 11 метров в секунду.

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(Подробности)