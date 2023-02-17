ГК "Ростов-Дон" обыграл "Астраханочку"

Первый тайм завершился со счетом 16:14. Фото: ГК "Ростов-Дон"

В гостевом матче донские гандболистки обыграли соперниц из Астрахани. Об этом сообщили на официальной странице команды "Ростов-Дон".

Выездной матч состоялся 16 февраля в Астрахани. В первой половине игры вела в счете команда соперниц, но к перерыву донские спортсменки смогли забить несколько мячей в ворота соперника. Первый тайм завершился со счетом 16:14.

Во второй части игры "Ростов-Дон" смог вырваться вперед и обыграть соперниц. Так, матч завершился со счетом 25:23. Напомним, сейчас в турнирной таблице обе команды отстают от лидера суперлиги - московского ЦСКА.

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