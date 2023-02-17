Ярмарка будет работать с 7 до 15 часов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Шахтах пройдет ярмарка выходного дня. Об этом сообщили в департаменте потребрынка Ростовской области.

В субботу, 18 февраля, на площади им. Ленина, 1, с самого утра гости и жители города смогут приобрести свежие овощи, сезонные фрукты, различные соления. Также на прилавках будет представлен широкий выбор рыбных полуфабрикатов, разных сортов меда, орехов, кондитерских и бакалейных изделий.

Ярмарка будет работать с 7 до 15 часов.

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(Подробности)