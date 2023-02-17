В Ростовской области инспекторы ДПС помогли водителю грузовика с поврежденными колесами

Автомобиль «Зил» без колес был припаркован на трассе М-4 «Дон». Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области инспекторы ДПС помогли водителю грузовика, который не мог добраться к месту назначения из-за поврежденных колес. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

Как пояснили в ведомстве, автомобиль марки «ЗиЛ» был припаркован на трассе М-4 «Дон» и создавал аварийную ситуацию. Это заметили капитан Левон Анджилян и старший лейтенант Сергей Перуев.

Правоохранители подъехали к расстроенному водителю и поинтересовались, не нужна ли ему помощь. В ответ мужчина пожаловался, что ехал из Аксая в Новошахтинск, но прямо в пути у него испортились колеса, и теперь поездка под угрозой.

После этого стражи порядка организовали объезд, чтобы не произошло аварии, а потом заменили поврежденные комплектующие. В итоге транспорт вновь оказался в рабочем состоянии. Водитель обрадовался такому повороту событий, поблагодарил полицейских и продолжил свою поездку.

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