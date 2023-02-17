В трех районах Ростова появился интернет на скорости до 500 Мбит/с

Фото: пресс-служба ПАО «МТС»

О завершении очередного этапа строительства сетей фиксированной связи в донской столице сообщила пресс-служба ПАО «МТС». Благодаря этому еще для 20 000 семей в Пролетарском, Октябрьском и Советском районах города стал доступен домашний интернет до 500 Мбит/с.

Все достоинства новых сетей в первую очередь оценили жители пятидесяти пяти ростовских многоэтажек: ЖК «Звезда столицы», «Красный Аксай», «Вересаево», «Левенцовка Парк», «Сказка», «Державинский» и др. Они позволят жителям комплексов пользоваться цифровым телевидением, домашним интернетом и смотреть фильмы онлайн в качестве не ниже 4K. Кроме этого решен насущный вопрос о количестве подключаемых гаджетов для выхода в интернет, ведь новые связи значительно расширяют число устройств в рамках одной квартиры.

Фото: Наталья Захарченко

«Высокоскоростной домашний интернет, по сути, давно стал обязательной частью условной «продуктовой корзины» горожанина, базовой необходимостью для комфортной жизни каждого ростовчанина. Наша задача, конечно, не просто открыть доступ к сверхскоростям, а сделать его максимально доступным. Для этого в нашей экосистеме запущена семейная подписка, которая объединяет в пакет услуг безлимитный домашний интернет, цифровое телевидение, мобильную связь для всей семьи, онлайн-кинотеатр с оригинальным контентом и доступ к каналу МАТЧ Премьер», - комментирует директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.