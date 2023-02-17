Новые светофоры собираются установить в Новочеркасске на Баклановском и Трамвайной

Также в городе ищут средства еще на два новых светофора Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2023 году в Ростовской области на двух улицах Новочеркасска должны установить новые светофоры. На эти цели планируют потратить около 5 млн рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

- Новую технику установят на проспекте Баклановском, 80 и на Травайной, 69. Это участки пути с повышенным автотрафиком, - уточнили власти.

Подрядчика, который займется установкой светофора на Трамвайной, определят уже 27 февраля. После этого начнут разработку проекта по обустройству такого же комплекса на Баклановском.

Также в городе намерены изыскать средства для установки в 2023 году еще двух светофоров: на пересечениях Буденновской/Ленгника и Просвещения/Михайловской. Финансирование - около 2-3 млн рублей - на эти объекты предложили выделить из статьи дорожного фонда. Пока окончательного решения по вопросу не приняли. Специалисты департамента ЖКХ должны рассчитать сумму на установку светофоров и предоставить отчет депутатам.

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