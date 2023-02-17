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НовостиЭкономика17 февраля 2023 9:34

В Ростовской области отменили сделку по продаже участков охотхозяйства «Утиный остров»

До этого истец прошел несколько судебных инстанций
Ангелина СКИБА
Решение вынести в Арбитражном суде Ростовской области

Решение вынести в Арбитражном суде Ростовской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области отменили сделку по продаже земель охотхозяйства «Утиный остров». Соответствующая информация в феврале 2023 года появилась в электронной картотеке Арбитражного суда.

- Признать недействительным договор купли-продажи от 12.09.2013, заключенный в отношении земельных участков, расположенных в Пролетарском районе. Решение вступает в силу по истечении месяца. Вердикт может быть обжалован, - говорится в опубликованной документации.

Напомним, продажу двух участков в районе реки Маныч через суд оспаривала компания ООО «Петролизинг». Утверждалось, что факт спорной сделки был намеренно скрыт. Разбирательства по этому вопросу шли с 2020 года.

Сначала в Арбитражном суде истцу отказали в удовлетворении претензий. Этот же вердикт поддержали и в апелляционной инстанции. Позже дело рассмотрели в Северо-Кавказском кассационном суде и снова отправили материалы в Арбитражный суд Ростовской области. В итоге судебные споры завершились победой ООО «Петролизинг».

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