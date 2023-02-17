До конца марта ростовчанам станут доступны мгновенные переводы через СБП в страны СНГ Фото: Алиса ТИТКО

По сообщению ВТБ, завершено тестирование сервиса СБП для трансграничных переводов. Банк планирует предоставить услугу в числе первых как только получит решение Центробанка — оно ожидается уже в первом квартале этого года. Речь идет о переводах во многие страны, в том числе рассматривается Республика Беларусь. С новым сервисом дончанам станут доступны мгновенные и удобные переводы в страны СНГ в привычном формате системы быстрых платежей.

- Система быстрых платежей стала такой эффективной и востребованной благодаря в том числе низкой тарифной политике. По результатам 2022 года доля операций по СБП составила более 70 процентов от общего количества переводов, - рассказал начальник управления «Переводы» банка ВТБ Алексей Хранилов. - С введением новой опции сервис станет еще более востребованным жителями нашей страны.

Напомним, еще в октябре прошлого года у банка заработал свой сервис трансграничных переводов по номеру телефона в дружественные страны, и первой стала Армения. Так, клиенты из России могут мгновенно переслать деньги на карту или счет физлицу — клиенту того же банка в Армении по номеру его телефона.

Как отмечает Алексей Хранилов, мгновенные переводы за границу стали одним из приоритетных направлений работы на этот год.

- Сегодня наши клиенты мгновенно переводят деньги в 10 стран ближнего зарубежья и Азии через онлайн-приложение банка несколькими способами. Можно указать банковские реквизиты, номер карты или номер телефона, - объясняет представитель банка. - В текущем году мы планируем увеличить количество стран, куда можно отправить деньги по СБП, в два раза.