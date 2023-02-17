В Таганроге начали рекультивацию полигона ТБО

Работы планируют завершить в этом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге началась рекультивация мусорного полигона. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

Площадь полигона составляет 27,2 га, а объем мусора – 2 337,3 тыс. куб. м. Рабочие проводят расчистку территории, затем начнется планировка и обустройство территории под строительный городок.

Такие же работы ведутся и в Цимлянске, Новочеркасске, Донецке и Ростове. Вся рекультивация проходит в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Как рассказал министр ЖКХ региона Сергей Сизиков, в Новочеркасске, Цимлянске и Донецке работы закончат в 2023 году, а в Ростове-на-Дону и Таганроге — в 2024 году. В результате улучшится качество жизни жителей городов и экологическая обстановка в области в целом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области военных из зоны СВО отказались заселять в гостиницу

Мужчины приехали в Таганрог в командировку, но не смогли попасть в забронированные номера

(Подробности)