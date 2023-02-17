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НовостиОбщество17 февраля 2023 11:13

В Таганроге на выходных ожидается небольшое потепление, возможны осадки

Дневная температура воздуха должна установиться в районе +3-4 градусов
Ангелина СКИБА
Небольшие дожди синоптики обещают ночью и днем в воскресенье

Небольшие дожди синоптики обещают ночью и днем в воскресенье

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

18 и 19 февраля в Ростовской области на территории Таганрога ожидается небольшое потепление, возможны осадки. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Дневная температура воздуха в субботу и воскресенье должна установиться в районе +3-4 градусов. По ночам прогнозируют колебания от +1 до -2 градусов. Ветер в этот период будет южного и юго-западного направления, около 5-7 м/с.

Небольшие дожди синоптики обещают ночью и днем в воскресенье. Осадки также ожидаются в течение первой половины следующей недели.

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