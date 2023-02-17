В Ростове-на-Дону из полыхающего частного дома спасли пожилую женщину

Полную ликвидацию пожара пока не объявляли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове, на улице Вечерней, из полыхающего частного дома спасли 82-летнюю женщину. В эти минуты тушение еще продолжается, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.

По данным ведомства, информация о возгорании к дежурному поступила около 11:56 17 февраля. В 2-этажном частном доме огнем было охвачено 50 кв. метров. В 13:32 убрали открытое горение, но о полной ликвидации пожара пока не объявляли.

Предварительная причина возгорания - аварийный режим работы электропроводки. Спасатели просят жителей Дона быть предельно внимательными при обращении с электрическими обогревателями и другой техникой в зимний период времени. Нужно следить за состоянием проводки.

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