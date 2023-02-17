Дожди, мокрый снег и морозы до -21 градуса ожидаются в ближайшие дни в Ростовской области

Ночью и утром возможны туман, изморозь и гололедица Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области в ближайшие дни прогнозируют дожди с мокрым снегом. В отдельных территориях существенно понизится ночная температура воздуха. Об этом говорится на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

17 и 18 февраля в большинстве районов Дона пройдут умеренные осадки. Ночью и утром возможны туман, изморозь и гололедица. Днем должен господствовать восточный и юго-восточный ветер около 7-12 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

В темное время суток столбики термометров могут опуститься до -4-9 градусов, при прояснениях - до -16, в крайних северных районах - до -20-21 градуса. В светлое время суток обещают от -4 до -9, по югу - до +2.

19 февраля ситуация с осадками не изменится. Ветер будет юго-западный и западный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Ночью столбики термометров установятся в районе от -2 до +3, при прояснениях будет до -8 градусов. Днем ожидается от 0 до +5 градусов.

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Дневная температура воздуха должна установиться в районе +3-4 градусов (подробности)